ГКЧС: возгорание сухой травы зафиксировали в Башкирии

В Чекмагушевском районе Башкирии зафиксировали возгорание сухой травы. Пожар вблизи населенного пункта Ахметово уже потушили. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.
— Всего с начала 2025 года возникло 15 очагов лесных пожаров на общей площади более 30 гектаров и 351 загорание сухой растительности на общей площади более 1340 гектаров, — рассказали в экстренном ведомстве.
