В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями из-за неоплаты товаров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Невского района поступило сообщение о драке у входа в торговый центр на улице Коллонтай.
«В ходе выезда сотрудниками патрульно-постовой задержаны трое контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара», — говорится в сообщении.
Уточняется, что позднее в полицию поступили телефонограммы из медучреждения, куда обратились двое покупателей торгового центра. После оказания медпомощи их отпустили лечиться дома.
Еще двое покупателей подали в ГУМВД заявления о причинении им телесных повреждений, хотя и не обращались за медпомощью, добавили в региональном главке.
Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.