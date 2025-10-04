Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями

В Петербурге у ТЦ контролёры подрались с покупателями из-за неоплаты товаров.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства драки у торгового центра в Невском районе, возникшей между контролерами торгового зала и покупателями из-за неоплаты товаров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Невского района поступило сообщение о драке у входа в торговый центр на улице Коллонтай.

«В ходе выезда сотрудниками патрульно-постовой задержаны трое контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что у задержанных произошел конфликт с покупателями из-за неоплаты товара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позднее в полицию поступили телефонограммы из медучреждения, куда обратились двое покупателей торгового центра. После оказания медпомощи их отпустили лечиться дома.

Еще двое покупателей подали в ГУМВД заявления о причинении им телесных повреждений, хотя и не обращались за медпомощью, добавили в региональном главке.

Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.