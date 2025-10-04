Суд взыскал 924 млн руб. со строителей фортификаций на границе с Украиной

В иске говорилось, что Рустэм Зайнуллин с января 2023 по декабрь 2024 года, по данным надзора, способствовал заключению с фирмой господина Петрякова ООО «Стройинвестрезерв» Сергея 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 867,4 млн руб. При этом часть средств, более 25 млн руб., Сергей Петряков тут же потратил на личные цели — покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.