В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие

Как сообщает надзорное ведомство, ДТП произошло на 349 километре и 879 метре автодороги А- 370 «Уссури». Автобус следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом.