В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие

Шесть детей пострадали в ДТП с двумя большегрузами и автобусом в Приморье.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. ДТП с участием двух большегрузов и автобусом с детьми произошло в Приморье, пострадали шесть детей, сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске… в момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние — 2011 и 2013 г.р», — говорится в сообщении.

Как сообщает надзорное ведомство, ДТП произошло на 349 километре и 879 метре автодороги А- 370 «Уссури». Автобус следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом.

В настоящее время пассажирам оказывается медицинская помощь.

Прокуратура поставила на контроль вопрос соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.