В Самарканде водитель сбил школьника на «зебре» и уехал с места происшествия

К счастью, школьник не получил серьёзных травм — после удара он быстро поднялся и побежал дальше. Однако поведение водителя шокировало пользователей: женщина, находившаяся за рулём, даже не вышла из машины, чтобы проверить состояние ребёнка, и спокойно уехала с места происшествия.
После распространения видео в соцсетях делом занялись сотрудники УБДД Самаркандской области.
Нарушительница и автомобиль были оперативно установлены. Машину поместили на штрафстоянку, а в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 137 Кодекса об административной ответственности — «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».
Женщине грозит штраф в размере 15 базовых расчётных величин — это около 6,1 миллиона сумов.