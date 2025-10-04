Ричмонд
В Самарканде водитель сбил школьника на «зебре» и уехал с места происшествия

Vaib.uz (Узбекистан. 4 октября). В социальных сетях на днях появилось очередное видео с нарушением на пешеходном переходе. Инцидент произошёл в Самарканде: на кадрах хорошо видно, как «Дамас», двигавшийся впереди, остановился, чтобы пропустить группу пешеходов. Однако водитель «Трекера» решил объехать остановившуюся машину и сбил ребёнка, переходящего дорогу.

К счастью, школьник не получил серьёзных травм — после удара он быстро поднялся и побежал дальше. Однако поведение водителя шокировало пользователей: женщина, находившаяся за рулём, даже не вышла из машины, чтобы проверить состояние ребёнка, и спокойно уехала с места происшествия.

После распространения видео в соцсетях делом занялись сотрудники УБДД Самаркандской области.

Нарушительница и автомобиль были оперативно установлены. Машину поместили на штрафстоянку, а в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 137 Кодекса об административной ответственности — «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

Женщине грозит штраф в размере 15 базовых расчётных величин — это около 6,1 миллиона сумов.