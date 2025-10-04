Автобус вылетел с проезжей части и врезался в бетонный забор в Минске

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Пассажирский автобус вылетел с проезжей части и столкнулся с бетонным ограждением в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным инспекции, авария произошла утром в субботу, 4 октября, на проспекте Дзержинского белорусской столицы.
«Сегодня 48-летний водитель автобуса МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонный забор», — говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что, предположительно, мужчине, находившемуся за рулем автобуса, стало плохо во время движения.
Водитель был доставлен в больницу для обследования, пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД, обстоятельства аварии выясняются.
В ГАИ напомнили, что управлять транспортными средствами в болезненном или утомленном состоянии запрещено. В случае ухудшения самочувствия водителю нужно остановиться и отдохнуть, а при необходимости вызвать скорую.