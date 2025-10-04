Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус вылетел с проезжей части и врезался в бетонный забор в Минске

По данным столичной Госавтоинспекции, находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Пассажирский автобус вылетел с проезжей части и столкнулся с бетонным ограждением в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным инспекции, авария произошла утром в субботу, 4 октября, на проспекте Дзержинского белорусской столицы.

«Сегодня 48-летний водитель автобуса МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонный забор», — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что, предположительно, мужчине, находившемуся за рулем автобуса, стало плохо во время движения.

Водитель был доставлен в больницу для обследования, пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД, обстоятельства аварии выясняются.

В ГАИ напомнили, что управлять транспортными средствами в болезненном или утомленном состоянии запрещено. В случае ухудшения самочувствия водителю нужно остановиться и отдохнуть, а при необходимости вызвать скорую.