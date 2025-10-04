В Ташкенте задержаны два чиновника за взятку, связанную с загрязнением канала Бозсу

Vaib.uz (Узбекистан. 4 октября). Двое руководителей отделов Управления по использованию каналов и благоустройству прилегающих территорий Ташкента были задержаны с поличным при получении взятки. По данным СГБ, чиновники, используя своё служебное положение, получили 30 миллионов сумов за то, что не оформили акт о наложении штрафа в 60 миллионов сумов на строительную фирму, сбросившую отходы и грунт на территории канала Бозсу.