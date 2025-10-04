В Ташкенте задержаны два чиновника за взятку, связанную с загрязнением канала Бозсу

Кроме того, чиновники обещали предпринимателям «покровительство» в будущем. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.
Интересно, что это далеко не первый случай, когда канал Бозсу становится объектом громких новостей. В конце сентября пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых вода в канале в районе рынка «Урикзор» приобрела яркий неестественный цвет. Комментаторы предположили, что причиной стал сброс неочищенных стоков.
После этого Ташкентский водоканал заявил, что виной всему стали текстильные предприятия, сбрасывающие отходы в систему, а городские очистные сооружения якобы не справляются с такой нагрузкой.
Однако ситуация обернулась неожиданно: прокуратура возбудила уголовное дело не против предприятий-загрязнителей, а против самого водоканала. Дело расследуется по статьям 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 207 (Должностная халатность) Уголовного кодекса.
При этом на данный момент о возбуждении дел против предприятий-загрязнителей официально не сообщалось.
Тем временем жители Ташкента всё чаще отмечают, что каналы города превращаются из украшения столицы в источник неприятного запаха и экологических проблем, а также настоящее зеркало, в котором отражается и уровень экологии, и уровень коррупции в столице.