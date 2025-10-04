Ричмонд
В Калининграде маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Авария случилась на перекрёстке Брамса и Репина.

Источник: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Пострадали двое пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 октября, на перекрёстке улиц Брамса и Репина. В числе пострадавших пассажиров маршрутки — граждане 1957 и 1969 годов рождения. Они получили телесные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

