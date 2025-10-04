В Калининграде маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Калининграде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Пострадали двое пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 октября, на перекрёстке улиц Брамса и Репина. В числе пострадавших пассажиров маршрутки — граждане 1957 и 1969 годов рождения. Они получили телесные повреждения.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В посёлке Узловое Краснознаменского района водитель Volkswagen врезался в прицеп, который был припаркован у правого края дороги.