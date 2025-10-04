«Стало плохо за рулем». В Минске автобус с пассажирами врезался в бетонный забор

В Минске водитель автобуса почувствовал себя плохо и врезался в бетонный забор. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 4 октября, в субботу, 48-летний водитель автобуса МАЗ ехал по проспекту Дзержинского. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор.
«Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», — сообщили в ГАИ.
В ведомстве отметили, что водитель МАЗ был доставлен в больницу для обследования. Согласно предварительным данным, пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали.
В Минске водитель автобуса почувствовал себя плохо и врезался в бетонный забор. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее мы писали, что жуткое ДТП под Слуцком унесло жизни четверых человек, среди них 9-летний ребенок.
Позднее МВД раскрыло новые подробности ДТП с четырьмя погибшими под Слуцком.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.