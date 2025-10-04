Ричмонд
В Приморье завели дело после ДТП с автобусом с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса с детьми в городе Дальнереченске в Приморском крае. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Авария произошла на автодороге А-370 «Уссури». По информации прокуратуры Приморского края, водитель грузового автомобиля, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с автобусом, который двигался в том же направлении. В результате этого происшествия автобус въехал в другой грузовик, следовавший впереди. В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние 2011 и 2013 годов рождения. Пассажирам оказана медицинская помощь. По данным оперативных служб, тяжелых травм у пострадавших нет.

Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.