В МЧС сообщили о гибели одного из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

«Девушка, которая сорвалась вместе с ним (с погибшим туристом — Прим. “Ленты.ру”), находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что спасатели также продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону. Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.
Ранее было опубликовано видео с вулкана на Камчатке. В ролике было показано, как медики поднимаются по склону к пострадавшим туристам.
Перед этим стало известно, что в походе на Камчатке участвовали семь альпинистов, которые застряли во время восхождения и не смогли спуститься самостоятельно. Уточнялось, что минимум трое из них сорвались и получили травмы.