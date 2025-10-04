Суд в ДНР приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.
Следствие установило, что он инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.
«Верховный Суд ДНР признал Петрика Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России “Государственная измена” и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 105 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.
Ранее, 12 сентября, Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы за участие в подготовке теракта и изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина изъял компоненты самодельного взрывного устройства из двух тайников в Джанкойском районе Крыма по заданию куратора и собрал его по инструкции СБУ через видеосвязь. Устройство он оставил в тайнике в Балаклавском районе Севастополя.