Суд в ДНР приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену

Ранее, 12 сентября, Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы за участие в подготовке теракта и изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина изъял компоненты самодельного взрывного устройства из двух тайников в Джанкойском районе Крыма по заданию куратора и собрал его по инструкции СБУ через видеосвязь. Устройство он оставил в тайнике в Балаклавском районе Севастополя.