В Ростове неизвестные ограбили кассу магазина и скрылись

В Ростове-на-Дону неизвестные похитили из кассы магазина 23 тысячи рублей и скрылись, сейчас их ищут. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— На данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются причастные, — прокомментировали в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по «Грабеж» (ч.2 ст. 161 УК РФ). Напомним, за подобное нарушение может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом.
