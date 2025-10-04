Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове неизвестные ограбили кассу магазина и скрылись

Полицейские начали искать грабителей, забравших деньги из кассы магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону неизвестные похитили из кассы магазина 23 тысячи рублей и скрылись, сейчас их ищут. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— На данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются причастные, — прокомментировали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по «Грабеж» (ч.2 ст. 161 УК РФ). Напомним, за подобное нарушение может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом.

Подпишись на нас в Telegram.