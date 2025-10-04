В воздухе нашли опасные вещества после пожара на севере Волгограда

По данным ведомства, в двух точках по ул. Вильнюсская и ул. Самаркандская обнаружены превышения ПДК диоксида серы — до 2 раз, формальдегида — до 2 раз и оксида углерода — до 3 раз. Однако при повторном отборе проб атмосферного воздуха утром 4 октября превышений гигиенических нормативов по исследованным химическим веществам, характерным для процессов горения, не выявлено.