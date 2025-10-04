Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воздухе нашли опасные вещества после пожара на севере Волгограда

В региональном управлении Роспотребнадзора отчитались о результатах исследования проб воздуха, взятых 3 октября на территории жилой застройки в зоне влияния ландшафтного пожара на Спартановке в Волгограде.

По данным ведомства, в двух точках по ул. Вильнюсская и ул. Самаркандская обнаружены превышения ПДК диоксида серы — до 2 раз, формальдегида — до 2 раз и оксида углерода — до 3 раз. Однако при повторном отборе проб атмосферного воздуха утром 4 октября превышений гигиенических нормативов по исследованным химическим веществам, характерным для процессов горения, не выявлено.

Напомним, как сообщало V102.RU, ландшафтный пожар вспыхнул накануне, 3 октября, в овраге вдоль улицы им. академика Павлова на Спартановке в Волгограде. Площадь возгорания составила 5 га. На локализацию пожара понадобилось более двух часов. Жителям близлежащих домов санврачи рекомендовали использовать маски и респираторы.