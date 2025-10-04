Суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Фонтанку Porsche Cayenne

Войнов обвиняется в совершении преступления по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. По информации следствия, утром 3 октября пьяный водитель за рулем иномарки следовал по улице Чайковского в сторону набережной реки Фонтанки. Петербуржец проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, избрал скорость порядка 60 км в час, в результате чего врезался в ограждение на набережной. Porsche Cayenne упал в реку. Происшествие привело к гибели пассажирки.