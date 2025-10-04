Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жесткая авария произошла в районе улицы Менжинского в Ростове

Экстренные службы потребовались на месте аварии в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

4 октября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о жесткой аварии на кольцевой дороге, в районе пересечения Менжинского и Троллейбусной.

Очевидцы рассказали, что легковая машина довольно сильно пострадала в аварии. На месте видели транспорт экстренной службы и скорой помощи.

В Госавтоинспекции подтвердили происшествие, отметив, что машина получила механические повреждения. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

Добавим, к вечеру в районе места ДТП все еще сохраняются некоторые сложности с проездом.

Подпишись на нас в Telegram.