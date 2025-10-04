Жесткая авария произошла в районе улицы Менжинского в Ростове

4 октября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о жесткой аварии на кольцевой дороге, в районе пересечения Менжинского и Троллейбусной.
Очевидцы рассказали, что легковая машина довольно сильно пострадала в аварии. На месте видели транспорт экстренной службы и скорой помощи.
В Госавтоинспекции подтвердили происшествие, отметив, что машина получила механические повреждения. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.
Добавим, к вечеру в районе места ДТП все еще сохраняются некоторые сложности с проездом.
