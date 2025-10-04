Спешившая на вызов машина МЧС протаранила маршрутку с пассажирами в Челябинской области

Все произошло 4 октября. По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя специальным пожарным автомобилем «Урал», следуя по неотложному вызов, двигаясь со включенными световыми и звуковыми спецсигналами, районе дома 154 по проспекту Ленина совершил столкновение с общественным транспортом.