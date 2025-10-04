Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спешившая на вызов машина МЧС протаранила маршрутку с пассажирами в Челябинской области

В момент ДТП в такси находились восемь пассажиров, трое несовершеннолетних получили телесные повреждения.

Спешившая на вызов пожарная машина протаранила маршрутку с пассажирами в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и спецавтомобиля МЧС.

Все произошло 4 октября. По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя специальным пожарным автомобилем «Урал», следуя по неотложному вызов, двигаясь со включенными световыми и звуковыми спецсигналами, районе дома 154 по проспекту Ленина совершил столкновение с общественным транспортом.

Авария произошла при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Маршрутка же двигалась на зеленый.

В момент ДТП в такси находились восемь пассажиров, трое несовершеннолетних получили телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится административное расследование.