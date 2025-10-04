Спешившая на вызов машина МЧС протаранила маршрутку с пассажирами в Челябинской области

Спешившая на вызов пожарная машина протаранила маршрутку с пассажирами в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и спецавтомобиля МЧС.
Все произошло 4 октября. По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя специальным пожарным автомобилем «Урал», следуя по неотложному вызов, двигаясь со включенными световыми и звуковыми спецсигналами, районе дома 154 по проспекту Ленина совершил столкновение с общественным транспортом.
Авария произошла при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Маршрутка же двигалась на зеленый.
В момент ДТП в такси находились восемь пассажиров, трое несовершеннолетних получили телесные повреждения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится административное расследование.