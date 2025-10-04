В массовом ДТП под Пермью пострадали четыре человека

Как оказалось, авария произошла 4 октября около 15:25. По предварительным данным полиции, водитель «Лады 4×4» (мужчина 1980 года рождения) ехал в сторону Троицы и, не выдержав дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген Поло», а тот после удара столкнулся с ехавшей впереди «Тойотой Авентис».