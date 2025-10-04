В массовом ДТП под Пермью пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в массовой аварии в Пермском муниципальном округе, сообщили perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Фотографии последствий аварии опубликовали в социальных сетях — на снимках видно, что часть автодороги из Сылвы в Троицу в Пермском округе заблокировали два явно поучаствовавших в ДТП автомобиля, на обочине виден третий.
Как оказалось, авария произошла 4 октября около 15:25. По предварительным данным полиции, водитель «Лады 4×4» (мужчина 1980 года рождения) ехал в сторону Троицы и, не выдержав дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген Поло», а тот после удара столкнулся с ехавшей впереди «Тойотой Авентис».
«В результате ДТП пострадали водитель “Фольксваген Поло”, пассажир “Фольксваген Поло” мужчина 2001 г. р., пассажир “Фольксваген Поло” женщина 1995 г. р., пассажир “Тойота Авенсис” женщина 1952 г.р. — рассказали perm.aif.ru в региональном ГУ МВД. — Все пострадавшие участники дорожного движения были доставлены в медицинское учреждение».
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.