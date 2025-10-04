В Тбилиси митингующие ворвались во двор резиденции президента

«Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции. — Прим. ред.) президента», — указано в материале.
По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.
Как передает корреспондент РИА Новости, для охраны дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа, силовики применили водомет.
Оппозиция ранее заявляла, что устроит «мирную революцию» в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.
Представители правящей «Грузинской мечты» сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний — сакребуло.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.