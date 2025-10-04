Ричмонд
Число погибших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке выросло до двух

Пострадавшая при восхождении на вулкан Вилючинский женщина умерла во время спуска от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю. Ранее стало известно о гибели другого участника группы.

Источник: РИА "Новости"

Незарегистрированная группа из трех альпинистов поднималась на вулкан 4 октября. Двое из них — мужчина и женщина — сорвались и получили травмы. Третья участница группы удержалась на склоне, но не смогла спуститься самостоятельно из-за сильной наледи.

Несколько спасательных группировок прибыли на место происшествия на вертолете. Специалисты помогают спуститься альпинистке на высоту 1,5 тыс. м, где находятся медики. Всего в спасательной операции участвуют более 40 человек, в том числе волонтеры.

Вулкан Вилючинский расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Маршрут восхождения на вулкан закрыт с 1 июля.

