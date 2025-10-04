Ричмонд
СМИ рассказали об условиях содержания Тунберг в израильской камере

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что сидит в камере с клопами и не получает достаточного количества пищи и воды, на фоне чего у нее наступило обезвоживание, пишет британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.

Источник: AP 2024

«Посольству удалось встретиться с Гретой… Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи. Она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — цитирует издание текст письма.

Согласно письму, еще один задержанный Израилем активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали.

Чиновник также отметил в письме, что израильские власти просили активистку подписать некий документ, но она не стала его подписывать, поскольку не понимала его сути.

В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов «Флотилии стойкости», в акции которой участвовала Тунберг, и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Участники «Флотилии стойкости» заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.

