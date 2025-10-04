Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие в Тбилиси начали громить уличные кафе. Видео

Участники массовых беспорядков в центре Тбилиси начали разрушать имущество уличных кафе на площади Орбелиани. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.

Протестующие громят имущество уличных кафе (архивное фото).

Участники массовых беспорядков в центре Тбилиси начали разрушать имущество уличных кафе на площади Орбелиани. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.

«Участники беспорядков в Тбилиси уничтожают имущество уличных кафе на площади Орбелиани», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Sputnik Грузия.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыборы в Грузии: кто пытается занять место в органах местного самоуправления и как хочет помешать оппозиция.

Ранее стало известно, что участники акции протеста прорвали металлические ограждения и проникли на территорию резиденции президента Грузии. Силовые подразделения применили в отношении протестующих перцовый спрей. По словам члена оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Муртаза Зоделава, протестующие собираются «забрать ключи» от президентского дворца. МВД Грузии признало митинг незаконным. Против протестующих применили слезоточивый газ и водометы. Также появилась информация, что съемочная группа грузинского телеканала «Имеди» подверглась нападению во время освещения акции протеста в центре Тбилиси.

В субботу, 4 октября 2025 года, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись сразу в 64 муниципалитетах и районах страны. Оппозиционные силы неоднократно высказывали намерение провести в Тбилиси «мирную революцию» в день выборов. В то же время мэр грузинской столицы и руководитель правящей партии Каха Каладзе заверил, что вероятность государственного переворота исключена. Что известно о ходе голосования в органы местного самоуправления, какие партии участвуют и что говорит оппозиция — читайте в материале URA.RU.