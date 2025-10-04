Ричмонд
Грету Тунберг в Израиле посадили в камеру с клопами

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими властями после перехвата «Флотилии стойкости», содержится в камере с клопами и жалуется на недостаток воды и пищи. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо дипломата, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил ее родственникам.

Тунберг жалуется на обезвоживание и сыпь из-за клопов.

«Посольству удалось встретиться с Гретой. Она получает недостаточное количество воды и пищи, она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами, она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — цитирует издание текст обращения дипломата.

Известно, что в ночь на четверг израильские ВМС перехватили суда «Флотилии стойкости», среди участников которой была и Тунберг. Активисты направлялись к берегам Газы, несмотря на официальные предупреждения Израиля о невозможности прохода. Судна были перенаправлены в порт Ашдод, где всех участников задержали для последующей экстрадиции. В МИД Израиля попытку прорыва назвали провокацией с целью создания негативной информационной волны вокруг страны. Согласно письму, еще один задержанный активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги для фотосъемки.

