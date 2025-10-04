Выборы и газ: в Тбилиси протестующие пытались прорваться в президентский дворец

По сообщениям местных СМИ, жители различных регионов страны организованными автоколоннами направляются в Тбилиси, чтобы присоединиться к акции. В столице усилены меры безопасности, движение в центральных районах ограничено. Как проходят выборы и чем может закончиться противостояние сторонников власти и оппозиции — в материале URA.RU.