Премьер Чехии поздравил оппозицию с победой на выборах

Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала направил поздравление оппозиционному движению ANO и его лидеру Андрею Бабишу. Это связано с предварительными результатами парламентских выборов, согласно которым политическая сила одержала победу. Об этом сообщает издание СTK.

Фиала поздравил Бабиша с победой.

Президент Словакии Петер Пеллегрини также поздравил оппозиционное движение с победой и выразил надежду на улучшение чешско-словацких отношений. Поздравления направил и премьер Венгрии Виктор Орбан, который охарактеризовал победу Бабиша как «хорошую новость для Европы».

Ранее стало известно, что в Чехии движение ANO вышло в лидеры на парламентских выборах, набрав 39,55% голосов на 10% участков. Правящая коалиция SPOLU под руководством Петра Фиалы занимает второе место с 19,24%. Явка на выборах составила 71,08%. ANO стремится вернуть утраченные позиции в парламенте после выборов 2021 года. Бабиш, который ранее был премьером, не гарантированно получит пост главы правительства, так как это зависит от президента. Он также призывал к завершению военных поставок Украине и поддерживает связи с премьерами Венгрии и Словакии.

