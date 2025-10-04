Garowe: мощный взрыв прогремел в тюрьме рядом с дворцом президента Сомали

Мощный взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, затем в здании началась стрельба. Об этом пишет издание Garowe.
«Мощный взрыв, за которым последовала стрельба, произошел в… укрепленной тюрьме, которая находится рядом с президентским дворцом», — сказано в публикации на странице издания в соцсети X*.
Отмечается, что тюрьмой управляет агентство нацразведки и безопасности страны.
По данным Garowe, стрельба в тюрьме продолжается, идет «крупная атака».
Ранее стало известно о появлении в Сомали спутниковой связи Starlink.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.