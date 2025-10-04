В США задержали звезду «Форсажа»

Как пишет газета, Гибсон завел собак с целью обеспечить безопасность своей семьи из-за периодических появлений сталкеров возле его дома. После произошедшей трагедии актер незамедлительно занялся поиском новых владельцев для своих питомцев. Несмотря на то что в момент нападения Гибсон отсутствовал дома, полиция установила, что он неоднократно получал предписания о необходимости держать собак на привязи. Однако актер проигнорировал требования властей и не передал животных в приют. Известно, что артист самостоятельно явился в тюрьму округа Фултон, после чего был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов.