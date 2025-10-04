«Грузинская мечта» после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах

«Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения», — заявили в пресс-службе правящей партии в соцсети. После обработки 55% избирательных бюллетеней правящая партия получает свыше 80% голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает ЦИК. В свою очередь, кандидат на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.