«Грузинская мечта» после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» объявила о своей победе на местных выборах во всех 64 муниципалитетах страны. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80%

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыборы и газ: в Тбилиси протестующие пытались прорваться в президентский дворец.

«Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения», — заявили в пресс-службе правящей партии в соцсети. После обработки 55% избирательных бюллетеней правящая партия получает свыше 80% голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает ЦИК. В свою очередь, кандидат на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.

Согласно информации, предоставленной ЦИК, участие в голосовании приняли порядка 1,2 миллиона избирателей, что соответствует уровню явки, зафиксированному на выборах в 2014 и 2017 годах, передает телеканал 360. В Тбилиси на фоне проведения выборов в органы местного самоуправления проходят акции протеста. Участники сначала заблокировали движение и собрались у здания парламента, после чего проникли на территорию президентского дворца.