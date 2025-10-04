Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси

Несколько сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с протестующими у президентского дворца в Тбилиси. Об этом сообщил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе в эфире телеканала «Пирвели».

Источник: Life.ru

Обстановка в центре Тбилиси. Видео © Х / Buraq.

Представитель министерства подтвердил факт получения ранений сотрудниками правопорядка, но не уточнил точное количество пострадавших. Протестные акции начались как выражение несогласия с проводимыми в стране муниципальными выборами. Позднее организаторы митинга призвали демонстрантов переместиться к зданию президентской администрации, где ситуация переросла в беспорядки.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. Позднее митингующие прорвались через железные ограждения во двор президентской резиденции. Сотрудники спецподразделений применили против них перцовый спрей и водомёты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.