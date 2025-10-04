Один из пострадавших в Тбилиси полицейских находится в тяжелом состоянии

«В результате беспорядков есть пострадавшие полицейские, один из которых находится в тяжелом состоянии. Лучше бы те, кто это сделали, молились за него», — сказал премьер на брифинге.
Ранее телекомпания «Имеди» сообщала о том, что несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов у президентского дворца в Тбилиси.
