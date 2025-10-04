Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать территорию страны от нападок со стороны киевского режима. За прошедшие три часа над регионами РФ было сбито сразу 11 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в субботу, 4 октября. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но потерпел крах. Российским силам ПВО за три часа удалось сбить 11 дронов над разными регионами.