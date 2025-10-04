Силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над регионами России

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в субботу, 4 октября. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но потерпел крах. Российским силам ПВО за три часа удалось сбить 11 дронов над разными регионами.