Подросток едва не остался без ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Инцидент произошёл в селе Гора-Подол Грайворонского округа после сброса взрывных устройств с украинского дрона. Пострадавший юноша с множественными осколочными ранениями стоп был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В других населённых пунктах области также были зафиксированы атаки беспилотников.
В селе Мокрая Орловка в результате обстрела оказалась разрушена кровля здания социального объекта. В Козинке от удара дрона повредили автомобиль, а в посёлке Красная Яруга от детонации взрывного устройства пострадала крыша гаража. Губернатор также сообщил, что в Белгородском и Шебекинском районах зафиксированы новые атаки беспилотников.
Напомним, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО региона продолжают отражать удары дронов ВСУ. Также известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека.
