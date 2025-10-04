Аэропорт Мюнхена рекомендовал авиакомпаниям отменить рейсы в ближайшие четыре часа

«Из-за сокращения пропускной способности аэропорта авиакомпаниям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность отмены рейсов», — сказал собеседник агентства, не уточнив, что подразумевается под сокращением пропускной способности и чем конкретно она вызвана. Он отметил, что данная рекомендация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует в ближайшие четыре часа — с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).