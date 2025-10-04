В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских

В результате беспорядков у президентского дворца в Тбилиси пострадали 14 правоохранителей, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
«На акции пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии», — заявил Дарахвелидзе на брифинге.
Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у резиденции президента.
