В Макеевке в результате применения беспилотника погибла женщина

В Макеевке в результате атаки беспилотного летательного аппарата погибла женщина 43 лет, сообщает Донецкое агентство новостей. Еще двое мирных жителей, 67-летняя женщина и 71-летний мужчина, получили телесные повреждения.
Согласно информации, предоставленной Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины, для удара применялся ударный БПЛА модели АН-196 «Лютый». Беспилотное устройство поразило жилое строение, вызвав его полное разрушение.
