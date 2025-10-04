Ричмонд
В Макеевке в результате применения беспилотника погибла женщина

В Макеевке в результате атаки беспилотного летательного аппарата погибла женщина 43 лет, сообщает Донецкое агентство новостей.

В Макеевке в результате атаки беспилотного летательного аппарата погибла женщина 43 лет, сообщает Донецкое агентство новостей. Еще двое мирных жителей, 67-летняя женщина и 71-летний мужчина, получили телесные повреждения.

Согласно информации, предоставленной Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины, для удара применялся ударный БПЛА модели АН-196 «Лютый». Беспилотное устройство поразило жилое строение, вызвав его полное разрушение.

