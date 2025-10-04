Премьер Грузии пообещал нейтрализовать иностранную агентуру в стране

По словам Кобахидзе, иностранной агентуре больше не дадут возможности участвовать в политике Грузии.
Действующая в Грузии иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя массовые протесты в Тбилиси.
«Эта политическая сила, иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике», — сказал Кобахидзе. Его слова приводит ТАСС.
По словам премьер-министра, события, происходящие на улице Атонели в столице, где расположен президентский дворец, следует квалифицировать как преступление. Он также сообщил, что один из сотрудников полиции, пострадавших во время митинга, находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что участники акции протеста прорвали металлические ограждения и проникли на территорию резиденции президента Грузии. Силовые подразделения применили в отношении протестующих перцовый спрей. По словам члена оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Муртаза Зоделава, протестующие собираются «забрать ключи» от президентского дворца. МВД Грузии признало митинг незаконным. Против протестующих применили слезоточивый газ и водометы.
В субботу, 4 октября 2025 года, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись сразу в 64 муниципалитетах и районах страны. Оппозиционные силы неоднократно высказывали намерение провести в Тбилиси «мирную революцию» в день выборов. В то же время мэр грузинской столицы и руководитель правящей партии Каха Каладзе заверил, что вероятность государственного переворота исключена. Что известно о ходе голосования в органы местного самоуправления, какие партии участвуют и что говорит оппозиция — читайте в материале URA.RU.