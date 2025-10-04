Ричмонд
В результате наводнения в Болгарии погибла россиянка

Россиянка погибла в результате наводнения, вызванного проливными дождями на юге Болгарии. Тело 58-летней жительницы Санкт-Петербурга обнаружили в апартаментах курортного комплекса Елените, расположенного в Бургасской области. Информация об этом появилась в telegram.

Число жертв может стать больше.

«За несколько часов выпало около 250 мм осадков, а в некоторых районах — более 400 мм. После этого начались потопы: дороги превратились в реки, в мощных потоках утонули десятки автомобилей, сотням людей пришлось эвакуироваться из домов и отелей», — уточнили в telegram-канале SHOT.

В пострадавших районах сейчас ведутся разбор завалов и восстановительные работы. Сотрудники экстренных служб не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку некоторые районы остаются труднодоступными для спасателей.

Ранее число погибших в результате масштабного подтопления в Одессе составило десять человек, включая ребенка, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Власти города объявили день траура и пообещали финансовую помощь пострадавшим.