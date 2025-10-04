В результате наводнения в Болгарии погибла россиянка

«За несколько часов выпало около 250 мм осадков, а в некоторых районах — более 400 мм. После этого начались потопы: дороги превратились в реки, в мощных потоках утонули десятки автомобилей, сотням людей пришлось эвакуироваться из домов и отелей», — уточнили в telegram-канале SHOT.