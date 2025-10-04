Один мирный житель погиб и двое пострадали из-за атаки дрона ВСУ на Макеевку

Киевский режим в очередной раз атаковал село Макеевка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Погиб, по меньшей мере, один человек. Еще двое пострадали. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.