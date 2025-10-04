Киевский режим в очередной раз атаковал село Макеевка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Погиб, по меньшей мере, один человек. Еще двое пострадали. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Как следует из заявления, все произошло в субботу, 4 октября. Тогда стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ погибла женщина. Кроме того, пострадали еще два мирных жителя.
«По состоянию на 20.00 поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Тем временем похожая ситуация сложилась в Брянской области. Там боевики Вооруженных сил Украины ударили по автовокзалу в поселке Погар. Пострадал, как минимум, один человек. Между тем, повреждены два микроавтобуса.