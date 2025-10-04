МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси

«Расследования начались по статьям 317, 187, 222 и 225 Уголовного кодекса. Они подразумевают нападение на сотрудника полиции, призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, повреждение или уничтожение предмета, организацию группового насилия, руководство им или участие в нем, а также попытку захватить или блокировать объект, имеющий стратегическое или особое значение», — цитирует заявление министерства РИА Новости.