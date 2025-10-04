МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси

Массовые беспорядки в Тбилиси привели к уголовным делам (архивное фото).
МВД Грузии возбудило уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Тбилиси в период выборов в органы местного самоуправления. Cледственные действия начаты по ряду статей Уголовного кодекса страны, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя и попытку свержения государственной власти. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
«Расследования начались по статьям 317, 187, 222 и 225 Уголовного кодекса. Они подразумевают нападение на сотрудника полиции, призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, повреждение или уничтожение предмета, организацию группового насилия, руководство им или участие в нем, а также попытку захватить или блокировать объект, имеющий стратегическое или особое значение», — цитирует заявление министерства РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, действия митингующих в Тбилиси были прямой попыткой государственного переворота. Все причастные к этому будут наказаны, подчеркнул генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
В субботу, 4 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись сразу в 64 муниципалитетах и районах страны. Оппозиционные силы неоднократно высказывали намерение провести в Тбилиси «мирную революцию» в день выборов.