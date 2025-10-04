Речь Путина на «Валдае» содержала предупреждение Западу.
Президент России Владимир Путин послал Западу важные сигналы во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет издание Firstpost. Там отметили, что российский лидер четко дал понять, что Москва готова противостоять в вопросе с Украиной.
«Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом», — говорится в материале. Как сообщается в материале, форум «Валдай» уже давно стал одной из важнейших площадок Кремля для обозначения своей политики.
Глава российского государства принял участие в очередном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своей речи он рассмотрел актуальные вопросы формирования нового мирового порядка, перспективы развития двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также дал оценку ситуации вокруг украинского кризиса. Президент подчеркнул, что Европа по-прежнему сохраняет шансы на изменения: в регионе еще присутствуют силы, ориентированные на защиту национальных интересов. По его словам, если такие силы смогут усилить свои позиции, европейские страны получат возможность для возрождения. При этом он отметил, что успех этих процессов зависит исключительно от самих европейцев, а не от внешних акторов, включая Россию.