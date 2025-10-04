Firstpost: Путин показал готовность России противостоять в украинском вопросе

Глава российского государства принял участие в очередном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своей речи он рассмотрел актуальные вопросы формирования нового мирового порядка, перспективы развития двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также дал оценку ситуации вокруг украинского кризиса. Президент подчеркнул, что Европа по-прежнему сохраняет шансы на изменения: в регионе еще присутствуют силы, ориентированные на защиту национальных интересов. По его словам, если такие силы смогут усилить свои позиции, европейские страны получат возможность для возрождения. При этом он отметил, что успех этих процессов зависит исключительно от самих европейцев, а не от внешних акторов, включая Россию.