Под Изюмом взвод ВСУ во главе с командиром оставил позиции

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен украинского военнослужащего при продвижении на северском направлении в ДНР. Сообщалось, что он оказался единственным выжившим на этом участке. Он рассказал, что принял решение остаться в укрытии, чтобы избежать угрозы для жизни. Позднее его местонахождение было обнаружено российскими штурмовыми подразделениями, которые вывели его из укрытия. По словам пленного, таким образом ему фактически удалось избежать гибели.