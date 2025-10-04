В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии пограничников РФ

Ереван заявил, что парафирование договора с Баку не затрагивает военных РФ.
Парафированное между Арменией и Азербайджаном мирное соглашение не затрагивает вопросы присутствия российских пограничников на армянской территории. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue. По ее словам, положение военных РФ на границе регулируется отдельными двусторонними договорами между Москвой и Ереваном.
«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — заявила Бадалян. Она отметила, что присутствие российских пограничников в Армении остается в рамках прежних обязательств, и никаких изменений по этому вопросу в результате нового соглашения с Азербайджаном не предусмотрено.
В начале августа, по результатам переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшихся в Вашингтоне, была подписана декларация о предварительном согласовании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана текста соглашения, предусматривающего установление мира и межгосударственных отношений между этими государствами. Кроме того, Ереван выразил готовность взаимодействовать с США и другими заинтересованными сторонами для реализации инициативы по созданию «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. В Москве увидели процесс нормализации в отношениях двух стран.