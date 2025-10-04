Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не намерена участвовать в возможной войне, даже если большинство государств Европы примет противоположное решение. В интервью порталу Hetek он подчеркнул, что Будапешт не желает быть в одном союзе с Украиной и не поддерживает расширение ЕС в ее сторону. По словам Орбана, украинские спецслужбы действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, пытаясь повлиять на внутреннюю политику страны. Он также предложил провести переговоры между ЕС и Россией о будущем устройстве европейской безопасности.