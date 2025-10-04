Россиянка погибла из-за сильных дождей в Болгарии

В результате масштабного наводнения в Болгарии погибла гражданка России. Тело 58-летней женщины из Санкт-Петербурга обнаружено в курортном комплексе Елените в Бургасской области, сообщает SHOT.
Стихия унесла жизни уже четырех человек. Накануне прибрежные районы страны пострадали от рекордных ливней — за несколько часов выпало до 400 мм осадков, что вызвало серьезные подтопления.
Потоки воды разрушили дороги, уничтожили десятки автомобилей и потребовали эвакуации сотен людей. В настоящее время в пострадавших районах продолжаются восстановительные работы.
Консульский отдел посольства России в Болгарии готов оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти.
