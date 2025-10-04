Вучич: все страны НАТО готовятся к большой войне

Ранее Александр Вучич подчеркивал, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, уточнял политик.