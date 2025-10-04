Вучич: все страны НАТО готовятся к большой войне

Вучич заявил о растущей агрессии и риске конфликтов.
В мире растет риск вооруженных конфликтов, все страны готовятся к возможной войне. Сейчас перед государствами стоит вопрос выбора сторон в будущих противостояниях. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. Все действительно и серьезно готовятся к войнам», — заявил глава Сербии в интервью телеканалу РТВ 1.
Вучич также отметил, что Белград стремится не вступать в конфликты. Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, делая все возможное, чтобы остаться вне противостояний.
Ранее Александр Вучич подчеркивал, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, уточнял политик.