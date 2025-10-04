Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: все страны НАТО готовятся к большой войне

В мире растет риск вооруженных конфликтов, все страны готовятся к возможной войне. Сейчас перед государствами стоит вопрос выбора сторон в будущих противостояниях. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил о растущей агрессии и риске конфликтов.

В мире растет риск вооруженных конфликтов, все страны готовятся к возможной войне. Сейчас перед государствами стоит вопрос выбора сторон в будущих противостояниях. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. Все действительно и серьезно готовятся к войнам», — заявил глава Сербии в интервью телеканалу РТВ 1.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыт циничный план НАТО по Сербии.

Вучич также отметил, что Белград стремится не вступать в конфликты. Сербия продолжает придерживаться политики нейтралитета, делая все возможное, чтобы остаться вне противостояний.

Ранее Александр Вучич подчеркивал, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, уточнял политик.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше