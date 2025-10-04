Двух девочек задержали по делу об убийстве вдовы и сына участника СВО Михайлова

В Якутске были задержаны две девочки в рамках расследования дела об убийстве матери и брата одной из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
— Четвертого октября по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В ближайшее время в суд будет подано ходатайство о назначении меры пресечения для задержанных. Следственные органы выясняют мотивы и обстоятельства совершенного преступления.
3 октября в одной из квартир Якутска обнаружили тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Убитыми оказались вдова и несовершеннолетний сын политика и участника специальной военной операции на Украине Саввы Михайлова, который скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга в 2023 году.
Другая трагедия произошла в подмосковном Воскресенске. Женщина задушила свою пятилетнюю дочь, утопила ее в ванной, а затем изрезала ножом. Подозреваемая сама вызвала полицию.