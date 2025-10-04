Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух девочек задержали по делу об убийстве вдовы и сына участника СВО Михайлова

В Якутске были задержаны две девочки в рамках расследования дела об убийстве матери и брата одной из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В Якутске были задержаны две девочки в рамках расследования дела об убийстве матери и брата одной из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

— Четвертого октября по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В ближайшее время в суд будет подано ходатайство о назначении меры пресечения для задержанных. Следственные органы выясняют мотивы и обстоятельства совершенного преступления.

3 октября в одной из квартир Якутска обнаружили тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Убитыми оказались вдова и несовершеннолетний сын политика и участника специальной военной операции на Украине Саввы Михайлова, который скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга в 2023 году.

Другая трагедия произошла в подмосковном Воскресенске. Женщина задушила свою пятилетнюю дочь, утопила ее в ванной, а затем изрезала ножом. Подозреваемая сама вызвала полицию.