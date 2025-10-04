Двух девочек задержали по делу об убийстве вдовы и сына участника СВО Михайлова

3 октября в одной из квартир Якутска обнаружили тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Убитыми оказались вдова и несовершеннолетний сын политика и участника специальной военной операции на Украине Саввы Михайлова, который скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга в 2023 году.