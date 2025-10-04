Ричмонд
Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области

Скорая помощь и автомобиль Hyundai столкнулись на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием машины скорой помощи. Пострадали, по меньшей мере, пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Как отмечается в заявлении, все случилось на 229-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в Ржевском муниципальном округе. Там в субботу, 4 октября, столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина марки Hyundai. Результатом происшествия стали травмы нескольких человек.

«В результате происшествия пострадали 5 человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой и пассажирка Hyundai», — сказано в сообщении.

При этом какие-либо подробности не раскрываются. В частности, неизвестными остаются обстоятельства ДТП. Их уже выясняют сотрудники полиции.

Немногим ранее жуткий инцидент произошел в Приморье. Там в автобус с детьми врезался большегруз. В итоге, пострадали сразу шестеро несовершеннолетних. У них травмы разной степени тяжести. Всем уже оказывается необходимая помощь.