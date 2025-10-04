Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Тверской области

Как отмечается в заявлении, все случилось на 229-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в Ржевском муниципальном округе. Там в субботу, 4 октября, столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина марки Hyundai. Результатом происшествия стали травмы нескольких человек.