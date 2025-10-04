Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на трассе под Тверью

«На ФАД М-9 “Балтия” Ржевского муниципального округа в результате ДТП пострадали 5 человек», — сказано в публикации.
Согласно предварительным данным, столкновение произошло в субботу, 4 октября, на 299-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия». В ДТП участвовали автомобили СМП и Hyundai Sonata.
В числе пострадавших оказались водители обоих транспортных средств, два пассажира скорой помощи и пассажирка Hyundai. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее 4 октября в Дальнереченске Приморского края произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков. В момент столкновения в салоне автобуса находились восемь пассажиров, включая шестерых несовершеннолетних. После аварии им потребовалась медицинская помощь.
