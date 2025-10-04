Политолог Топорнин: Украина лишилась поставщика оружия в лице Чехии

Чехия сохранит санкционную политику, но сократит помощь Украине.
Новое правительство Чехии после парламентских выборов может прекратить безусловную военную и экономическую поддержку Украины, что станет для Киева серьезной потерей союзника. Об этом предупредил политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕNYT: Чехия может прекратить поставки оружия Украине при победе оппозиции.
«Кабинет министров под руководством оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша, вероятно, будет проводить политику, схожую с курсом словацкого премьера Роберта Фицо. Хотя Чехия вряд ли будет блокировать новые антироссийские санкции, она перестанет проявлять инициативу в вопросах помощи Украине. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — сказал Топорнин. Его слова передает РИА Новости.
Политолог подчеркнул, что Прага ранее автоматически поддерживала все инициативы, связанные с помощью Украине. Теперь такая поддержка может полностью прекратиться.
Ранее URA.RU рассказывало, что ANO победило на выборах нового состава нижней палаты парламента Чехии. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил с победой лидера оппозиционного движения Андрея Бабиша.