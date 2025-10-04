Ричмонд
Политолог Топорнин: Украина лишилась поставщика оружия в лице Чехии

Новое правительство Чехии после парламентских выборов может прекратить безусловную военную и экономическую поддержку Украины, что станет для Киева серьезной потерей союзника. Об этом предупредил политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Чехия сохранит санкционную политику, но сократит помощь Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕNYT: Чехия может прекратить поставки оружия Украине при победе оппозиции.

«Кабинет министров под руководством оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша, вероятно, будет проводить политику, схожую с курсом словацкого премьера Роберта Фицо. Хотя Чехия вряд ли будет блокировать новые антироссийские санкции, она перестанет проявлять инициативу в вопросах помощи Украине. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — сказал Топорнин. Его слова передает РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что Прага ранее автоматически поддерживала все инициативы, связанные с помощью Украине. Теперь такая поддержка может полностью прекратиться.

Ранее URA.RU рассказывало, что ANO победило на выборах нового состава нижней палаты парламента Чехии. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил с победой лидера оппозиционного движения Андрея Бабиша.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
