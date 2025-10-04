В Болгарии при наводнении погибла 58-летняя россиянка

Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения, вызванного сильными дождями в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Тело 58-летней женщины обнаружили в одном из апартаментов курортного комплекса Елените. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело.
В консульском отделе посольства России в Болгарии заявили о готовности оказать помощь родственникам погибшей, а также содействовать россиянам, утратившим документы в результате наводнения. В дипмиссию уже обратились несколько граждан РФ.
На юге Черноморского побережья Болгарии в ряде районов действует режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы курортного комплекса Елените эвакуированы. Как уточняется, 4 октября спасатели совместно с добровольцами приступили к разбору завалов. Полиция задержала двух предполагаемых мародеров, у которых изъяли крупную сумму денег, драгоценности и технику.
