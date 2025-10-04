В Болгарии при наводнении погибла 58-летняя россиянка

На юге Черноморского побережья Болгарии в ряде районов действует режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы курортного комплекса Елените эвакуированы. Как уточняется, 4 октября спасатели совместно с добровольцами приступили к разбору завалов. Полиция задержала двух предполагаемых мародеров, у которых изъяли крупную сумму денег, драгоценности и технику.